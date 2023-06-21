Москва, 21 июня, 2023, 22:15 — ИА Регнум. Первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» провели секретарь генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак и председатель фонда Анна Цивилёва.

На заседании обсудили законопроекты о социальных гарантиях ветеранам и участникам СВО, страховых выплатах, дополнительной защите прав бойцов. Участие в нём также приняли представители Госдумы, Совета Федерации и профильных министерств.

«Ряд законопроектов, которые отражены в ежемесячных докладах рабочей группы по СВО президенту, внесены в Госдуму и направлены на отзыв в правительство, зависли. Причина в отсутствии консолидированной позиции федеральных органов исполнительной власти», — отметил Турчак.

Он напомнил, что глава государства уже подписал закон о праве участников и ветеранов СВО и членов их семей на бесплатную юридическую помощь.

Приняты также законопроекты о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, воевавших за Донбасс с мая 2014 года, упрощении порядка признания участников СВО пропавшими без вести и погибшими, освобождении участников СВО от уплаты госпошлины при восстановлении документов, распространении права на кредитные каникулы на всех созаёмщиков — участников специальной военной операции.

«Во втором и третьем чтении приняты наши поправки, которые включают ветеранов СВО в специальную 10%-ю квоту при поступлении в вузы», — пояснил Турчак.

Он добавил, что в конце 2022 года в эту квоту были включены дети участников СВО, Герои России и полные кавалеры ордена Мужества. Также ветераны получат возможность пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах. А те, кто до участия в СВО обучался на платном отделении, смогут перевестись на бесплатное.

Также он добавил, что принята ещё одна инициатива— дети участников СВО получат льготу на внеочередное зачисление в детские сады, школы и оздоровительные лагеря.

Цивилёва подчеркнула важность разработки новых законодательных инициатив, чтобы эффективно помогать подопечным фонда. По её словам, в фонд поступают обращения от ветеранов и семей погибших. Их содержание показывает, что законодательная база требует дальнейшей настройки и совершенствования.

«Рассчитываю, что благодаря деятельности рабочей группы наблюдательного совета по законотворчеству мы сможем найти решения для имеющихся проблем и сделать так, чтобы помощь ветеранам оказывалась быстро и эффективно», — сказала Цивилёва.

На заседании речь шла, в частности, о страховании добровольцев СВО. Чтобы они или члены их семей смогли получить страховые выплаты по государственному бюджетному страхованию, нужно законодательно разрешить применение существующего порядка страхования, который действует в отношении мобилизованных и контрактников. Поправки подготовлены, их поддержали в Минобороны и Минфине.

Также на заседании одобрили изменения, позволяющие сохранить право на жилищные субсидии за членами семей и родителями военнослужащих из числа бывших сотрудников правоохранительных органов в случае их гибели в период прохождения службы с 24 февраля 2022 года добровольно, по контракту или при мобилизации.

Ещё одно законодательное изменение касается тех, кто заключил контракт с Минобороны, но не находится непосредственно в зоне спецоперации. Например, ракетчики, которые выполняют задачи в Воронежской области, моряки и некоторые другие категории участников спецоперации. Из-за того, что они находятся вне зоны боевых действий, они не могут получить статус ветеранов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 9 июня Турчак и Цивилёва обсудили вопросы взаимодействия рабочей группы по СВО и фонда «Защитники Отечества». Турчак был включен в состав наблюдательного совета фонда и стал руководителем его рабочей группы по законотворчеству.

Он отметил, что фонд и рабочая группа делают одно дело. По его словам, важность имеет эффективное использование ресурсов, которые организации накопили за прошедшие полгода. Основная цель — законотворческая, и здесь рабочая группа по СВО может помочь фонду.