Москва, 22 июня, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Автобус наехал на студента ВШЭ на Воробьёвском шоссе в районе Хамовники. Девятнадцатилетнего парня толкнули под колёса неизвестные. Общественный транспорт проехал по ноге студента, после чего он попал в больницу с открытым переломом ноги. Об этом ИА Регнум сообщил один источник.

Кадр из видео

20 июня возле остановки «Академия внешней торговли» под движущийся автобус упал молодой человек. Парень получил открытый перелом ноги и был госпитализирован в больницу. Одна из пассажирок автобуса рассказала, что пострадавший попал под колёса из-за неизвестных, которые его избили и буквально толкнули под автобус.

«Я стояла недалеко от двери и собиралась выходить, автобус уже подъезжал к остановке, но ещё не успел остановиться. Краем глаза я заметила дерущихся ребят у дороги. В какой-то момент я услышала удар о стекло и увидела, как под автобус падает человек. Когда открылись двери, я выскочила на улицу, парень лежал под автобусом. Но больше всего меня поразило, что, несмотря на ситуацию, двое парней продолжали его избивать. Всё было так быстро, что не было толком понятно, что именно произошло», — рассказала Анжелика.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814806" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Неизвестные толкнули студента под автобус в Москве

По словам женщины, другие студенты пытались успокоить агрессоров и оттащить их от пострадавшего. Свидетели произошедшего вытащили парня из-под автобуса, попытались оказать ему первую помощь и вызвали медиков. Врачи скорой госпитализировали его в больницу с открытым переломом. Даже сам парень не смог объяснить, почему и кто на него набросился.

«Я не хочу обсуждать эту ситуацию. Меня толкнули под автобус, и он переехал мне ногу. Сейчас я нахожусь в больнице», — рассказал молодой человек.

Информацию о травме студента из больницы передали в полицию. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.