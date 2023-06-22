Москва, 22 июня, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Попавшие в плен военнослужащие ВСУ признались, что в Словении и Германии их психологически готовили убивать русских, внушая ненависть к русскому народу, их также убеждали в слабости Вооружённых сил России. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что военнослужащие ВСУ попали в плен на краснолиманском направлении.

«Особенностью является то, что все они проходили военную подготовку в странах НАТО. В Германии, Словении. Германские инструкторы-психологи и психологи других стран психологически готовили украинских военнослужащих убивать русских», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, кроме этого, западные психологи внушали украинским военнослужащим ненависть к русскому народу, они призывали нарушать международные гуманитарные правила ведения войны, а также убеждали их в слабости российской армии и в быстрой победе Украины.

Пленные также отметили, что остальная же подготовка была не на должном уровне, в первых же боях они сдались в плен, чтобы их не ликвидировали.

Отмечается, что, помимо этого, командиры, которые прошли подготовку у западных инструкторов, оставались в тылу, в то время как солдат они бросали в «мясорубку».

В Минобороны добавили, что все военнопленные отмечают достойное отношение российских военнослужащих, они сообщают, что это лучше, чем в их подготовленной западными кураторами армии.

Как передавало ИА Регнум, пленный боец ВСУ Эдуард Кириловец заявил, что киевские командиры из-за больших потерь в живой силе отправляют на фронт неопытных новобранцев. Военнопленный житель Херсона ранее служил моряком, он был мобилизован в конце мая при попытке отправиться в очередной рейс, в плен он попал через несколько часов после начала первого боя на горловском направлении. По его словам, новобранцами пытались заменить семь тяжелораненых украинских солдат.