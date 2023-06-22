Москва, 22 июня, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 декабря представить концепцию развития транзитного потенциала Северного морского пути (СМП). Об этом 22 июня сообщается на сайте правительства.

Иван Шилов ИА Регнум Северный морской путь

«К 1 декабря в правительство должна быть представлена концепция развития транзитного потенциала Северного морского пути», — говорится в сообщении.

Отмечается, что её разработкой занимаются Росатом, Минтранс, Минвостокразвития, Минэкономразвития и МИД.

Также до 1 декабря Минпромторг вместе с Росатомом должен представить предложения по строительству судов ледового класса для СМП.

К этому же сроку Минтрансу вместе с Минэнерго и Минприроды необходимо подготовить предложения по законодательному закреплению полномочий, касающихся реагирования на разливы нефти.

Кроме того, Мишустин поручил подготовить к 1 декабря концепцию формирования тарифов по ледокольной проводке судов в акватории СМП с 2028 года. Разработкой концепции займётся Росатом при участии Минфина, ФАС, Минэкономразвития и Минвостокразвития.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня президент России Владимир Путин заявил о планах в ближайшие пять лет полностью обновить торговый флот. В рамках этой программы на российских судоверфях запланировано строительство не менее 260 судов в 2023–2027 годах. Кроме того, планируется продолжать строительство ледокольного флота, эти суда необходимы для активно развивающегося СМП.