Ростов-на-Дону, 22 июня, 2023, 11:03 — ИА Регнум. На складе с посудой и электротехникой в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение. Об этом 22 июня сообщил ТАСС, ссылаясь источник в ГУ МЧС РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 10:25 ликвидировали открытое горение», — говорится в информации ведомства.

Отмечается, что угрозы распространения огня на рынке «Классик», где расположен склад, нет.

По информации МЧС РФ, пожар также тушат авиация МЧС России и пожарный поезд. Огонь охватил 2 тыс. кв. метров. В тушении задействовано 117 человек и 46 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало. По предварительной версии, причиной могла стать неисправная электропроводка. Пожар был локализован в 09:50 на площади 2 тыс. кв. метров.

Как передавало ИА Регнум, в посёлке Янтарный Аксайского района вспыхнул пожар на складе, в котором хранилась электротехника и посуда. Пожарные работают по повышенному рангу.