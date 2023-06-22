Херсон, 22 июня, 2023, 10:27 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли мосты на границе между Херсонской областью и Крымом, использовав британские ракеты Storm Shadow. Об этом 22 июня сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

«Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара», — написал Сальдо.

Он отметил, что повреждено дорожное покрытие мостов, жертв среди людей нет. По предварительной оценке, при нанесении удара использовались британские ракеты Storm Shadow.

По словам врио главы региона, киевские террористы хотят запугать людей и посеять панику среди населения, но у них не получится этого сделать. Проезд машин будет восстановлен в ближайшее время.

Также он уточнил, что между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать транспортное сообщение. Временно организовано движение по резервному маршруту.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что руководство ВСУ планирует нанести удары по территории России, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Он отметил, что применение этих ракет вне зоны спецоперации будет означать полноценное втягивание США и Британии в конфликт и повлечёт удары по центрам принятия решений на территории Украины.