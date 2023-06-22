Москва, 22 июня, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Россия готова и впредь участвовать в ликвидации вспышек опасных инфекций в мире, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» в Сочи.

«Хотел бы подтвердить, что российские специалисты готовы впредь принимать активное участие в ликвидации вспышек опасных инфекций а различных регионах мира», — говорится в приветствии главы государства.

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