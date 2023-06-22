Москва, 22 июня, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Житель поселения Московский в Новой Москве руками поймал беспилотник с камерой, летавший возле его участка. Об этом сообщил 22 июня Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА Регнум

Полёты подозрительного квадрокоптера 49-летний мужчина по фамилии Гроза наблюдал в районе своего участка на протяжении трёх дней. Мужчине не понравилось присутствие беспилотника на участке, где идёт строительство.

Гроза дождался момента, когда аппарат снизился, и поймал его голыми руками. Оказалось, что это квадрокоптер чёрного цвета, оснащённый камерой.

«Мужчина вызвал полицейских, те забрали БПЛА для изучения, сейчас вычисляют его оператора», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, российский боец из Забайкалья с позывным Тунгус сбил украинский дрон-камикадзе в зоне СВО мешком с продуктами. Об этом рассказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, боец из батальона «Енисей» воспользовался эффектом неожиданности: он резко поднялся и сбил летавший аппарат. К беспилотнику была прикреплена граната, бойцы её деактивировали.