Луганск, 22 июня, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Пятеро украинских разведчиков уничтожены в результате ночного боя на краснолиманском направлении в ЛНР. В составе ДРГ они пытались зайти в тыл российских подразделений, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным источников эксперта, украинские боевики попытались обойти позиции российских сил в районе Серебрянского лесничества у города Кременная. Один из наблюдательных постов засёк разведгруппу противника благодаря тепловизорам. По диверсионно-разведывательной группе из 12 человек открыли огонь из стрелкового оружия, пятеро диверсантов были ликвидированы.

«Противник, понеся потери, был вынужден отказаться от дальнейшей реализации своих действий и отступил, бросив пятерых ликвидированных нашими военнослужащими боевиков», — написал Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные поразили колонну ВСУ, которая выдвинулась с подкреплением в сторону Артёмовска из Дружковки. Колонну выявили в районе населённого пункта Калиновка и поразили, проинформировал Марочко.