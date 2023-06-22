Москва, 22 июня, 2023, 09:40 — ИА Регнум. В России разрабатывают новую версию проекта закона, который предусматривает штраф до трёх млн рублей и заключение под стражу до 10 лет за намеренное распространение персональных данных граждан. Об этом сообщил член конституционного комитета Совета Федерации, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при палате Артём Шейкин.

Иван Шилов ИА Регнум

Сенатор высказал мнение о том, что создатели платформ, распространяющих персональные данные, должны нести ответственность по всей строгости закона.

«В этой связи разрабатывается законопроект, предусматривающий штраф в размере до 700 тысяч рублей либо лишение свободы до пяти лет, либо принудительные работы на такой же срок. За распространение личной информации, в случае если эти действия совершаются организованной группой лиц, штраф достигает трёх млн рублей вместе с заключением под стражу сроком до 10 лет», — приводит его слова РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что отдельное внимание уделено передаче личной информации российских граждан за рубеж. В этом случае лишение свободы будет до 8 лет, со штрафом до двух млн рублей.

Шейкин обратил внимание на то, что нужно бороться не только с самим явлением сливов персональных данных, но и с ресурсами, посредством которых эти данные распространяются.

По информации журналистов, предыдущая версия законопроекта предусматривала введение штрафов до двух млн рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях.

Как передавало ИА Регнум, Госдума в третьем чтении приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за незаконное использование зарубежных мессенджеров. Под штрафы могут попасть государственные служащие и работники банков. Закон запрещает использовать иностранные мессенджеры для передачи персональных данных жителей России и финансовой информации. Также оштрафовать смогут за подключение к таким мессенджерам информационных систем для переводов денежных средств.

1 марта 2023 года вступили в силу новые положения закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они запрещают использование иностранных мессенджеров при предоставлении государственных услуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров. Речь идёт о Discord, Microsoft Teams, Skype for Business Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat.