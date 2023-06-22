Мелитополь, 22 июня, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Киев готовит провокацию в отношении Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

Он напомнил, что в последнее время спецслужбы Украины активизировали в публичном пространстве тему Запорожской АЭС, вбрасывая сообщения о якобы минировании российскими войсками этого объекта и пруда-охладителя.

«Всё это делается с одной целью — заранее оправдать готовящуюся ими провокацию», — приводит РИА Новости слова Рогова.

Он также отметил, что мировое сообщество должно повлиять на террористический режим украинского президента Владимира Зеленского, который задумал в отношении атомной станции чудовищную провокацию.

Как передавало ИА Регнум, ранее Рогов сообщил, что инспекторы миссии Международного агентства по атомной энергии пытались фотографировать оборонительные сооружения и блокпосты российской армии на Запорожской атомной электростанции. Глава движения уточнил, что сотрудники МАГАТЭ не смогли отправить собранную информацию о российских военных, так как в транспорте, на котором они перемещались, работала система подавления интернет-сигнала, а затем их вежливо, но крайне настойчиво попросили её удалить.

Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил о якобы намерении России подорвать Запорожскую АЭС. Он аргументировал своё предположение тем, что российская сторона, по его мнению, не заинтересована в безопасности на Украине.

Это заявление украинского президента Рогов назвал дикой ложью, прикрывающей террористические планы Киева. По мнению Рогова, такие заявления позволяют предположить, что украинский президент пытается прикрыть подготовку провокаций в отношении Запорожской АЭС. Обвиняя Россию, украинский лидер подготавливает почву с обвинениями в адрес России с расчётом на западную публику.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ с начала контрнаступления не продвинулись на запорожской линии фронта дальше серой зоны. Эксперт также добавил, что ВСУ так и не смогли пробить первую линию обороны российских войск. Он напомнил, что Вооружённые силы России отражают атаки украинских боевиков, а при необходимости контратакуют. Рогов подчеркнул, что такие действия не относятся к прямой деятельности инспекторов организации.