пос. Янтарный, Ростовская область, 22 июня, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Площадь пожара на складе в посёлке Янтарный под Ростовом-на-Дону увеличилась до 2 тыс. кв. м, пожарные работают по повышенному рангу. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Ростовской области в Telegram-канале.

Кадр из видео Пожар в п. Янтарный

«Площадь пожара 2000 кв м. К месту пожара направлен пожарный поезд», — говорится в сообщении.

Склад с электротехникой и посудой находится на рынке «Классик». На месте пожара работает вертолёт с водосливным устройством.

По словам начальника регионального главка МЧС Сергея Филиппова, угрозы перехода огня на другие объекты нет, сил и средств для борьбы с огнём достаточно. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки, внешнее воздействие исключено.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814783" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> МЧС: площадь пожара на складе под Ростовом-на-Дону достигла 2 тыс. кв. м

Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе в посёлке Янтарный Аксайского района тушат 63 человека, задействована 21 единица техники. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 06:34 по местному времени (совпадает с московским).