Киев, 22 июня, 2023, 08:48 — ИА Регнум. В многоэтажном доме в Киеве из-за утечки газа произошёл взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, рано утром в Днепровском районе по улице Малышко в результате утечки газа произошёл взрыв на седьмом этаже в многоэтажном жилом доме. По предварительной информации, в результате ЧП были разрушены пять квартир на шестом, седьмом и восьмом этажах.

Отмечается, что двум пострадавшим потребовалась госпитализация, всего было спасено 18 жителей. С огнём ведут борьбу 70 спасателей, которые задействовали 13 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, по меньшей мере 31 человек погиб в результате взрыва в одном из ресторанов Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая, ещё 38 граждан числятся пострадавшими. Причиной происшествия стала утечка газа. Инцидент произошёл в среду, 21 июня, в 20:40 по местному времени (15:40 мск). Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу. Усиленную терапию проходят семь человек, один из них находится в критическом состоянии.