Луганск, 22 июня, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Российские военные поразили колонну ВСУ, которая двигалась с подкреплением в сторону Артёмовска. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 22 июня в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Достоверный источник, отметил эксперт, сообщил о выдвижении резервов противника из города Дружковка. Эти подразделения должны были восполнить потери ВСУ в районе Артёмовска.

«Колонна была выявлена в районе населённого пункта Калиновка и поражена», — проинформировал Марочко.

Действия Южной группировки войск на донецком направлении сорвали мероприятия по доукомплектованию украинских подразделений. Потери противника уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, город Артёмовск (до 1924 года — Бахмут), расположенный к северу от Донецка, был освобождён российскими силами 20 мая 2023 года. За город много месяцев шли бои.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 14 июня заявил, что ситуация в Артёмовске остаётся непростой, но подконтрольной российским войскам. ВСУ непрерывно атакуют город с беспилотников, «точку уязвимости» они видят на флангах.

Глава республики 20 июня сообщил о вручении военным первых медалей «За освобождение Артёмовска». Их получили бойцы ЧВК «Вагнер», а также артиллеристы и танкисты.