Мелитополь, 22 июня, 2023, 08:28 — ИА Регнум. ВСУ с начала контрнаступления не продвинулись на запорожской линии фронта дальше серой зоны. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украинские боевики, несмотря на многочисленные попытки, не смогли продвинуться дальше серой зоны», — приводит его слова РИА Новости.

Эксперт также добавил, что ВСУ так и не смогли пробить первую линию обороны российских войск. Он напомнил, что Вооружённые силы России отражают атаки украинских боевиков, а при необходимости контратакуют.

Рогов уточнил, что боестолкновения проходят на трёх участках запорожского фронта: на Времевском выступе, ореховском и васильевском направлениях.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что в заявленном контрнаступлении ВСУ сейчас наблюдается «определённое затишье», так как украинская армия понесла серьёзные потери в личном составе и технике. По его словам, ВСУ, судя по всему, занимаются восстановлением боеспособности, набирая новые бригады военнослужащих.

В беседе с ИА Регнум сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в информационном плену у своих западных кураторов, поэтому не может самостоятельно оценить мощь российских сил, от этого его надежды в контрнаступлении не оправдываются.