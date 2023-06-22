Новый, 484-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что при виде российских танков Т-90М Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются зарыться в землю. Как пояснил командир боевой машины с позывным Перун, теплозащитный кожух этой модели танка защищает от тепловизионных прицелов ВСУ, поэтому противник его «плохо замечает».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Тем временем под Горловкой в ДНР силы противника настолько деморализованы, что командование ВСУ угрожало расстрелом за отказ идти на боевые позиции. По словам взятого в плен военнослужащего 28-й отдельной механизированной бригады Алексея Кондратовеца, на территории, куда доставили новичков, были тяжело раненные бойцы ВСУ. Новобранцы оказались в плену спустя несколько часов после их погрузки в автомобиль.

Российские бойцы в сложных ситуациях, напротив, демонтируют чудеса смекалки. Так, старший прапорщик Павел Иванов спас колонну с боеприпасами от миномётного обстрела ВСУ на запорожском направлении. Под огонь российские военные попали во время движения автомобилей взвода обеспечения. Тогда прапорщик быстро обнаружил в небе украинский беспилотник, корректировавший направление ударов, и уничтожил его стрелковым оружием.

А участнику спецоперации из Забайкальского края с позывным Тунгус из батальона «Енисей», которого тоже настиг дрон, даже оружие не понадобилось. Боец попросту резко встал из травы и сбил устройство мешком с продуктами. Позднее прикреплённая к БПЛА граната была дезактивирована.

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