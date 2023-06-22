Севастополь, 22 июня, 2023, 07:19 — ИА Регнум. В 59 км от Севастополя зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,6, сообщил 22 июня Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

По официальным данным, землетрясение произошло в 05:42 мск в 59 км от Севастополя и 51 км от Балаклавы в море на глубине около 10 км.

Ранее ИА Регнум передавало, в начале февраля было зафиксировано землетрясение магнитудой до 3,0 в акватории Чёрного моря в районе Алушты. О подземном толчке сначала сообщили жители южного берега Крыма. Позднее подтверждение поступило и от сейсмологов. Эпицентр землетрясения находился в 25 км от Алушты, очаг — на глубине 15 км.

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков не исключил в Крыму землетрясения, подобного турецкому, так как полуостров входит в тот же сейсмический пояс.

Жертвами землетрясений в Турции магнитудой 7,7 и 7,6 в феврале 2023 года стали более 50 тысяч человек, ещё 130 тысяч человек пострадали.