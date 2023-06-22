Херсон, 22 июня, 2023, 07:07 — ИА Регнум. В Херсоне в районе автовокзала готовится провокация украинцев с применением отравляющих веществ, сообщил РИА Новости активист подпольной организации «Русский Херсон».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«По нашей информации, нацисты свезли бочки с хлором в район автовокзала и заминировали его с целью провокации. Данное указание поступило от нелюдей из областной военной администрации Херсона», — уточнил он.

Ранее ИА Регнум передавало, в начале апреля в Херсоне появилась подпольная группа, главной целью которой стало уничтожение объектов украинских войск в городе.

Группа уже помогла поразить несколько объектов. В организации заверили, что им «достоверно известно» о кочующих миномётах ВСУ, обстреливающих центр населённого пункта из микрорайона Военка. Также к созданию «Русского Херсона» активистов подтолкнула тяжёлая гуманитарная ситуация в городе.

По данным представителя экстренных служб Херсонской области, украинские военные приобрели 700 комплектов формы российских силовых структур и, скорее всего, готовят провокации на херсонском направлении против ВС России. Киевские власти могут снять фейковые видеоролики об «уничтожении» российских бойцов или взятии в плен большого числа военных, якобы расстреле российскими солдатами мирных жителей или провести теракты в форме силовых структур России.