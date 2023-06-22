Пекин, 22 июня, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Минимум 31 человек погиб в результате взрыва в одном из ресторанов Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая, ещё 38 граждан числятся пострадавшими. Причиной происшествия стала утечка газа, сообщило 22 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Инцидент произошёл в среду, 21 июня, в 20:40 по местному времени (15:40 мск). Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу. Усиленную терапию проходят семь человек, один из них находится в критическом состоянии.

Председатель КНР Си Цзиньпин после ЧП с газовым баллоном поручил усилить контроль на ключевых объектах, оказать помощь раненым и поддержать семьи погибших. Причину аварии необходимо выяснить как можно раньше, виновных привлечь к ответственности по всей строгости закона. Также он распорядился эффективно предотвращать возникновение аварий на производствах.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта на северо-востоке Китая произошёл взрыв газа в одном из жилых домов в городе Харбине. В результате ЧП погиб 50-летний мужчина, ещё восемь человек получили ранения. Происшествие произошло в районе Даовай.

В июле 2022 года взорвался газ в шестиэтажном жилом доме в городе Тяньцзинь на севере Китая. Несколько человек получили незначительные раны и травмы. В результате инцидента полностью разрушены часть квартир на трёх верхних этажах здания, а в соседних домах взрывной волной выбило окна.