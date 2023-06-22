Москва, 22 июня, 2023, 06:44 — ИА Регнум. Специализированные организации не смогут отключать горячую воду летом более чем на 14 суток. Такую норму Роспотребнадзор предложил закрепить в официальных документах и подготовил проект «Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений». Об этом написали «Известия».

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По действующим нормативам, ремонт тепловых сетей необходимо производить в летнее время. При этом на местах власти самостоятельно определяют срок профилактических работ и зачастую он не укладывается в две недели.

Жильцы этим недовольны и пишут жалобы в Роспотребнадзор. Ведомство решило изменить санитарные требования, прописав в них срок отключения горячей воды — не более 14 суток.

За нарушение законодательства тепловые компании могут понести ответственность в виде отстранения от работ на 90 суток.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин провели рабочую встречу на полях Петербургского международного экономического форума, где обсудили развитие сетевой инфраструктуры и меры по повышению надежности электроснабжения региона.