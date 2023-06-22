Горловка, Украина, 22 июня, 2023, 06:31 — ИА Регнум. Взятый в плен украинский военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады Алексей Кондратовец рассказал, как мобилизованным солдатам командование ВСУ угрожало расстрелом за отказ идти на боевые позиции под Горловкой.

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В беседе с ТАСС мужчина заявил, что оказался в зоне боевых действий вместе с другими новобранцами через неделю после мобилизации.

«Утром нас поднял командир роты, позывной Сармат, и сказал, чтоб мы выдвигались на позиции. Мы сказали, что знаем, что там уже была четвертая и шестая роты, и они погибли. На что он ответил, что, если мы никуда не пойдем, он нас просто расстреляет», — добавил он.

По его словам, на позициях, куда доставили новичков, были тяжелораненые бойцы ВСУ. Новобранцы оказались в плену через несколько часов после погрузки раненых в автомобиль. Поддержки артиллерии и связи не было, сказал пленный. Для участия в военных действиях новобранцы прошли недельную подготовку, где их научили пользоваться автоматом, аптечкой и саперной лопатой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские солдаты стали гораздо чаще сдаваться в плен российским войскам, потому что им становится известно о гуманном отношении к пленным. Прежде военнослужащие ВСУ, попадая в плен, прощались с жизнью, их мозги были промыты.

Российские разведчики захватили в плен группу бойцов ВСУ у села Пятихатка в Запорожской области. По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, если в начале наступления ВСУ это были единичные случаи, то теперь ежедневно десятки людей используют шанс остаться в живых и больше не воевать за киевский режим.