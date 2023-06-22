Москва, 22 июня, 2023, 06:02 — ИА Регнум. Ещё четыре добровольческих подразделения подписали контракты с Минобороны России, сообщили 22 июня в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Общее количество заключивших контракты превысило 20 формирований добровольческого корпуса.

По словам командира одного из подразделений с позывным Турок, ранее добровольцы не имели права требовать от властей положенных военным льгот, но государство пошло им навстречу.

Ещё один командир добровольческой бригады с позывным Патриот сказал, что подписание контракта с Минобороны лишь подчёркивает, что эта мотивация — двусторонняя.

«Нет высшей чести, чем мундир русского солдата и офицера, в этом вся суть добровольческого движения. <…> Родина ценит, и мы стремимся принести максимум пользы для Родины», — сказал военный.

Контрактная основа определяет правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений в зоне СВО, подразумевает, что установленные государством меры соцзащиты и поддержки будут распространяться на всех добровольцев и членов их семей.

Ранее ИА Регнум передавало, что президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет участникам добровольческих подразделений право на бесплатную медико-психологическую и другую реабилитацию наравне с остальными военнослужащими Вооружённых сил. Закон также освободил добровольцев, участвующих в специальной военной операции на Украине, отражающих вторжение врага на российскую территорию пограничников, а также членов их семей, от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Заключение контрактов Минобороны с добровольческими подразделениями потребовалось для обеспечения их правового статуса.