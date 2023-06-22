Мелитополь, 22 июня, 2023, 05:37 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции российские бойцы поразили объекты ВСУ на запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

«Огнём артиллерии поражён опорный пункт противника севернее Белогорья. Нанесено огневое поражение по живой силе националистов в районе Пятихаток и Степового, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Новоданиловки», — сказал он.

Также мотострелковыми подразделениями группировки отражена атака солдат ВСУ, наступавших силами до взвода. Противник отступил, понеся потери в живой силе и технике.

Артиллеристы уничтожили две самоходные гаубицы «Акация» недалеко от Степногорска и две буксируемые гаубицы в Преображенке и Червоной Кринице.

Вертолёты армейской авиации группировки ликвидировали танки, БТР, БМП, боевые бронированные машины и живую силу украинских боевиков в районах Левадного, Малой Токмачки и Жеребянки.

Расчёты зенитных ракетных комплексов «Тор» и «Стрела-10» сбили пять беспилотников типа «Фурия» и «Валькирия».

Как сообщало ИА Регнум, российские артиллеристы с помощью подпольной организации «Русский Херсон» в ночь на 5 июня уничтожили скопление украинских войск в Херсоне, склады боеприпасов и имущества. Также был ликвидирован речной буксир, выполнявший задание ВСУ.

В ходе спецоперации на Украине российские танки Т-90М показали настолько серьёзную огневую мощь, что противник в надежде не попасть под их удары вынужден зарываться в землю. Танкисты практически в любое время суток наносят удары по живой силе украинцев с закрытых огневых позиций, по боевым машинам — прямой наводкой.