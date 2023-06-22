Вашингтон, 22 июня, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Американские власти должны восстановить Украину, поскольку именно они ответственны за происходящее в стране, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

По его словам, украинский конфликт стал следствием многолетних и целенаправленных усилий Соединённых Штатов Америки по созданию напряженности у российских границ, по превращению Украины в «антиРоссию».

Сейчас США на корню пресекают любые мирные инициативы, разжигая противостояние путём накачивания Украины вооружением. Антонов поинтересовался, как Америка собирается рассчитываться с украинцами, которых они гонят на безрассудные штурмы в ходе так называемого контрнаступления?

«Особенно поражает лёгкость, с которой американцы транжирят деньги на украинских подопечных. Пентагон может позволить себе «переоценить» стоимость поставляемой Киеву продукции военного назначения и ошибиться в расчётах на несколько миллиардов долларов», — отметил дипломат.

Беспрецедентная военная помощь Украине оставила без внимания беднейшие страны Африки, Латинской Америки, Азии. Люди там просто гибнут от голода, тогда как в США насущную проблему видят в затягивании кровопролития и провоцировании третьей мировой войны из-за фактического участия Запада в конфликте, добавил Антонов.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон потратит на военную поддержку Киева ещё более шести миллиардов долларов, которые удалось найти после перерасчёта предоставляемой Украине помощи. Несоответствие в оценке снаряжения якобы было обнаружено в ходе регулярного надзора со стороны департамента за исполнением президентских полномочий по поставкам для Украины.

Пентагон планирует предоставить ВСУ произведённые компанией Raytheon ракеты класса «воздух — воздух» AMRAAM. Американская оборонная организация заключила контракт на сумму 1 151 111 454 доллара на партию из 37 усовершенствованных ракет средней дальности.