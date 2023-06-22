Херсон, 22 июня, 2023, 04:42 — ИА Регнум. Российские артиллеристы с помощью подпольной организации «Русский Херсон» в ночь на 5 июня уничтожили скопление украинских войск в Херсоне, склады боеприпасов и имущества. Об этом подпольщики сообщили РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Также был ликвидирован речной буксир, выполнявший задание ВСУ.

Активисты организации готовы и дальше выявлять места расположения иностранных наёмников, а после подтверждения координат по ним отработают российские военные.

Ранее ИА Регнум передавало, в конце мая при содействии подпольной организации «Русский Херсон» были поражены склад с боеприпасами ВСУ, четыре автомобиля и около 30 украинских военных. Подпольщики для успешной операции ВС России устанавливают маяки в местах расположения украинских военных не только в Херсоне, но и по всему побережью области.

Также раздобытая подпольщиками информация помогла ВС России уничтожить военную технику ВСУ и места дислокации с живой силой противника, ликвидировать и миномётный расчёт ВСУ, который находился на окраине Херсона, намеренно обстреливая город с целью провокации.