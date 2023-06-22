Киев, 22 июня, 2023, 04:10 — ИА Регнум. Супруга украинского лидера Елена Зеленская сказала, что с мужем они живут раздельно по соображениям безопасности. Признание она сделала в интервью израильской газете Jerusalem Post.

President.gov.ua Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой

При этом Зеленская заявила, что ежедневно ходит в офис на работу, но вот домой уходит одна — с Владимиром Зеленским они вместе не живут. Президент, соблюдая безопасность, живёт и ночует в офисе, а она с детьми — дома.

Правда случаются моменты воссоединения четы.

«Если нам повезёт, мы встретимся в офисе за обедом», — отметила Зеленская.

Как сообщало ИА Регнум, Елена Зеленская рассказала в эфире телеканала MSNBC, как украинская женщина сбила с балкона российский дрон банкой с помидорами.

Американские зрители высмеяли её историю, отметив, что «жена комика подхватила заезженные шутки».

Переговоры с российскими клиентами запрещено вести агентству, которому поручена организация аренды виллы «Виттория апуана» в Форте-деи-Марми, принадлежащей семье Владимира Зеленского.