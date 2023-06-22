Украина, 22 июня, 2023, 03:50 — ИА Регнум. На затопленных территориях после разрушения Каховской ГЭС существует опасность распространения холеры, сообщил ТАСС доцент кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Владимир Кузьмич в кулуарах Международного военно-морского салона.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

В качестве причин потенциальной опасности военный медик привёл данные о том, что вибрион холеры развивается в воде. При размытии существующих на затопленных территориях могильников поднимается старый слой земли.

Кузьмич указал на размытие старых захоронений времён Великой Отечественной войны, под угрозу попадает затопленная пойма.

Ранее ИА Регнум передавало, 19 июня заявили о выявлении в Одессе в пробах морской воды холеровидного вибриона. При этом уточняется, что обнаруженный вибрион не являются возбудителем холеры, но вызывают заболевания острыми кишечными инфекциями.

В Херсонской области случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний после подтоплений не выявили. Эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся стабильной, фиксируется низкий уровень заболеваемости инфекциями, передающимися пищевым и водным путями.

По словам профессора вирусологии, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, вероятность распространения холеры и возникновение её эпидемии в России очень мала, однако, в целях профилактики стоит вспомнить о защитных мерах. Нельзя пить некипячёную воду, необходимо регулярно мыть руки — этого уже будет достаточно, сказал вирусолог. Жителям регионов, где обнаружен холеровидный вибрион, пока следует избегать купания в водоёмах до полной проверки качества воды и обеспечения необходимой защиты.