Киев, 22 июня, 2023, 03:42 — ИА Регнум. Западные СМИ пишут, что во Львове и подобным городам Украины эксгумируются старые, безымянные могилы погибших в прошлых войнах, чтобы освободить место для захоронения бесконечного потока солдат ВСУ. New York Times написал о ситуации на военном кладбище Лычаков во Львове.

Devanath Кладбище

«Масштабы потерь ярко ощущаются. Рост числа погибших отчетливо виден по увеличивающемуся количеству воинских захоронений на больших и малых кладбищах по всей стране. Похороны превратились в мрачную рутину», — написали авторы издания.

Тем временем, могильщики и местные жители готовятся к ещё большим захоронениям.

«Боевые действия становятся все более интенсивными во время контрнаступления Украины. Новых тел будет много», — цитирует издание одного из полсотни могильщиков на кладбище.

Как сообщало ИА Регнум, в заявленном контрнаступлении ВСУ сейчас наблюдается «определённое затишье», так как украинская армия понесла серьёзные потери в личном составе и технике. Так объяснил ситуацию на линии фронта 21 июня президент РФ Владимир Путин.

«ВСУ, судя по всему, занимаются восстановлением боеспособности, набирая новые бригады военнослужащих», — добавил президент.