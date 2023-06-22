Москва, 22 июня, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Банкам и микрофинансовым организациям (МФО) могут запретить предоставление дополнительных услуг с использованием заранее проставленных отметок в договоре о займе. Соответствующие поправки в законопроект внесены Центробанком России, сообщила 22 июня газета «Известия» со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

Так, банкам и МФО планируют запретить проставлять в договорах о кредитовании отметки на получение заёмщиком дополнительных услуг, работ и товаров. В случае согласия клиента будет составляться отдельное заявление о предоставляемых услугах. Также возможно предоставление допуслуг, если это фактическое условие для получения кредита. В заявлениях должна указываться стоимость предоставляемых услуг.

В издании отметили, что некоторые кредиторы не информируют заёмщиков о возможности отказа от таких услуг.

Изменения позволят клиентам сделать осознанный выбор, заверили в ЦБ. Кроме того, регулятор намерен проверять исполнение данной нормы, в том числе при помощи «контрольных закупок».

По мнению опрошенных газетой экспертов, в целом они положительно оценили предлагаемые инициативы.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ-2023 заявил, что российские банки смогли пройти испытание на прочность в условиях санкционного давления. Инвестиционная активность отечественных банков поддерживается на высоком уровне. Опережающими темпами растет ипотечное кредитование, объём которого по состоянию на апрель вырос на 18%, добавил Путин.

Иностранным гражданам могут разрешить открывать банковский счет в России удаленно, если их идентификация была произведена иностранным банком. Также в договоре между российским банком и иностранной финансовой организацией предлагается прописать условие о его расторжении в случае неоднократного в течение года предоставления иностранной финансовой организацией недостоверной информации.