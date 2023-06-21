Лондон, 22 июня, 2023, 02:16 — ИА Регнум. В случае нанесения украинскими войсками ударов по Крыму Россия может применить ответные меры, заявил в интервью ведущему телеканала Sky News Марку Остину посол России в Лондоне Андрей Келин.

Mid.ru Андрей Келин

Дипломат привёл слова министра обороны России Сергея Шойгу, который предупредил о незамедлительной реакции Москвы при нанесении Украиной ударов британскими ракетами высокой дальности по Крыму. Полуостров является территорией России, так что всё возможно, сказал Келин.

Также посол отметил, что Украина должна понимать ответственность и возможные ответные действия со стороны России при нанесении ударов по Крыму.

Келин напомнил о нахождении российских войск на территории, официально признанной частью РФ, а целью Москвы является сокращение военных возможностей Украины, представляющих угрозу для РФ.

При этом проблема заключается не в самой Украине, а в её правительстве, занявшем жёсткую позицию против России, это и стало причиной конфликта, сказал Келин. Отдельные нацистские тенденции изначально фиксировались в западной части Украины, позже при поддержке других государств они превратились в официальную линию украинских властей, заключил посол.

Ранее ИА Регнум передавало, 20 июня министр обороны России Сергей Шойгу пообещал удары по центрам принятия решений, если ВСУ применят ракеты HIMARS или Storm Shadow для ударов по территории РФ за пределами зоны проведения спецоперации. Это будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт, добавил глава российского оборонного ведомства.

По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, ВСУ давно выбивали у Запада ракеты Storm Shadow и HIMARS, поэтому сомнительно, что они откажутся ударить ими по территории России — в том числе и по Крыму. Кроме того, Киев часто выходит из-под контроля своих кураторов. Эксперт не сомневается в том, что у офиса украинского президента или у Генштаба ВСУ Украины есть определённый план ведения боевых действий. Это для них не главное. А главное — это ведение боевых действий в информационном поле. Также Коновалов объяснил, что центры принятия решений, ударить по которым пригрозил Шойгу, это отнюдь не Банковая улица, где находятся правительственные здания Украины.