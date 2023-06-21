Киев, 22 июня, 2023, 01:38 — ИА Регнум. В областях Украины и в Киеве в ночь на 22 июня взвыли сирены воздушной тревоги. После чего прозвучали взрывы.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным официального ресурса для оповещения граждан, воздушная тревога была объявлена в Киеве и 10 областях. Сирены включили в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Также тревогу объявили в подконтрольных Украине территориях Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

По информации издания «Зеркало недели», взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области, Харькове, Александрии Кировоградской области, в Кривом Роге Днепропетровской области.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня три беспилотных летательных аппарата упали в Новой Москве и Наро-Фоминском районе Московской области. Утром очевидцы сообщили о взрыве в деревне Лукино в городском округе Домодедово.

В Минобороны России заявили, что ВСУ направили к объектам на территории Московской области три беспилотных летательных аппарата самолётного типа, но атака не удалась. Пострадавших и разрушений нет.

В этот же день украинский беспилотник упал на многоэтажный жилой дом в центре Донецка. По счастливой случайности в квартире в момент прилета беспилотника никого не было.