Геническ, Украина, 22 июня, 2023, 01:46 — ИА Регнум. Не уйдёт от ответственности отдавший приказ на уничтожение Каховской ГЭС, заявил в эфире радиостанции «Таврия» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

khogov.ru Владимир Сальдо

По его словам, руки человека, который приказал добить Каховскую ГЭС, обагрены кровью на тысячелетие вперёд, за это придётся ответить.

Сальдо уверен, что Киев сознательно толкнули на разрушение ГЭС.

Также врио губернатора Херсонской области отметил слаженность и эффективность работ по ликвидации ЧС после разрушения станции.

Киевский режим своими действиями нанёс Правобережью не меньший вред, чем левому берегу Днепра. Пострадавшие от наводнения жители получают финансовые выплаты от государства, а также продовольственную гуманитарную помощь и питьевую воду, добавил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, по словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, после подрыва Каховской гидроэлектростанции нижнее течение Днепра находится в состоянии экологической катастрофы. Всё, что есть в реке, попадает в воду и выносится в Чёрное море. Дальше течением разносится всё в сторону Одессы, Румынии, Болгарии, где также возможны серьёзные неприятности, связанные с заражением воды.

Задвижки плотины Каховской ГЭС разрушились ночью 6 июня в результате обстрелов со стороны Украины. В результате ЧП на станции погиб 41 человек, 121 жителя госпитализировали, спасли более 2 тыс. человек, в том числе 209 детей.