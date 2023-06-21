Женева, Украина, 22 июня, 2023, 01:29 — ИА Регнум. На ежегодном заседании Оттавской конвенции по запрещению противопехотных мин в Женеве Украина заявила, что армия не использует их в конфликте с Россией. Соответствующая информация появилась в пресс-релизе по окончании заседания.

️Представительство ДНР в СЦКК ПМФ-1 «Лепесток»

В феврале после публикации отчета Human Rights Watch (HRW) с данными, что Киев применил запрещённое оружие, председатель Оттавской конвенции пообещал провести диалог с Украиной.

В представленном Украиной документе говорится об отсутствии информации, подтверждающей предполагаемое применение противопехотных мин ВСУ в 2022 году.

Украина заверила, что будет работать над расследованием выдвинутых претензий.

В пресс-службе Оттавской конвенции добавили, что представители украинского минобороны заявили, что Киев даже не пытался использовать данное запрещённое оружие в конфликте против России.

Ранее ИА Регнум передавало, по данным Следственного комитета России, украинские силовики неоднократно использовали при обстрелах Донбасса кассетные заряды с запрещёнными противопехотными минами «Лепесток», сбрасывая их с беспилотных летательных аппаратов. Также следователи располагают информацией о применении противопехотных шрапнельных мин и мин, начинённых металлическими дротиками.

В августе 2022 года в МИД России заявили о намерении добиваться привлечения к ответственности тех, кто стоит за использованием противопехотных мин против населения Донбасса. Российская сторона регулярно поднимала на международных площадках вопрос о применении ВСУ противопехотных мин.

В октябре 2022 года в Донецкой Народной Республике на мине «Лепесток» подорвался военный корреспондент Семён Пегов. Он получил рваные раны стопы и переломы двух пальцев ноги.

За время спецоперации на Украине только в ДНР на противопехотных минах «Лепесток» подорвались более 100 человек.