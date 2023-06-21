Киев, 22 июня, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов признал, что штаб-квартира его ведомства в Киеве подвергалась ударам. Об этом он сказал в эфире телеканала «Киев».

Hrc.az Минобороны киевского режима

«Главное, что мы должны знать: да, атаки были. Но работа не останавливалась ни на час», — заверил Юсов.

Как сообщало ИА Регнум, по информации американского издания The Economist, ВС РФ дважды наносили ракетные удары по зданию Главного управления разведки минобороны Украины на Рыбальском острове в Киеве. Первая атака была в марте 2022 года, второй удар произошёл 29 мая 2023 года.

Ранее появились сообщения о серьёзном ранении главы ГУР Кирилла Буданова в результате ракетного удара с российской стороны. Его достали из-под завалов и на вертолёте отправили в Польшу. Власти Украины ранее публиковали неубедительные доказательства того, что глава ГУР жив. Так, 20 июня замглавы МИД Украины Эмине Джапарова опубликовала фото с Будановым.