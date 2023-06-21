Херсон, 22 июня, 2023, 00:28 — ИА Регнум. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сказал, что действиями киевской армии управляют из столицы Британии.

khogov.ru Владимир Сальдо

По словам Сальдо, в эфире радиостанции «Таврия», ВСУ управляют из Лондона, который стремится к всемирному могуществу и хочет снова возродить колониальную систему всего мира.

Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остаётся под временной оккупацией Киева.

Как сообщало ИА Регнум, для США и Британии украинцы являются пушечным мясом, которое не жалко использовать в большой игре против России. Об этом 19 июня заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Действия ВСУ могут не привести к быстрому успеху, велика вероятность, что украинский конфликт продлится долго, но Запад должен быть готов поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Такое заявление сделал 16 июня глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.