Горловка, Украина, 22 июня, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщило 21 июня представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Mstyslav Chernov Горловка после артобстрела

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по Горловке (Никитовский район), выпущено 10 ракет из РСЗО», — уточнили в представительстве.

До этого в мэрии Горловки подтвердили, что ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град» по посёлку Гольмовский (Никитовский район).

Как сообщало ИА Регнум, 17 июня обстрел Горловки украинскими военными привёл к ранению грудного младенца. ВСУ стреляли по жилым домам и другим гражданским объектам. От снарядов пострадала школа № 42.

В ночь на 21 июня ВСУ выпустили десятки снарядов калибра 155 и 152 мм по населённым пунктам Донецкой Народной Республики.

Американский радиоведущий Гарланд Никсон высмеял и раскритиковал организацию контрнаступления ВСУ, назвав украинских солдат «камикадзе». Он также считает, что войска ВСУ неподготовленные, а контрнаступление оказалось лишь пропагандой.