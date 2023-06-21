Париж, 22 июня, 2023, 00:11 — ИА Регнум. Пострадавших в результате взрыва в доме на улице Сен-Жак в пятом округе Парижа насчитывается уже 37. Состояние четверых доставленных в больницу ухудшилось. О ситуации журналистам сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Maya-Anaïs Yataghène Париж

По уточнённым данным, 33 человека находятся в тяжелом состоянии, ещё четверо — в критическом.

Два жильца дома пока не обнаружены, спасатели ищут их под обломками.

Взрыв произошёл в доме на улице Сен-Жак, где находилась школа дизайна «Американская академия в Париже».

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в Париже произошёл 21 июня около 17:00 (18:00 мск). По предварительным данным, причиной стала утечка газа. Здание, в котором произошел взрыв, полностью обрушилось.

После взрыва в многоэтажном доме начался пожар, задействованы более 200 спасателей. Под завалами находились люди.