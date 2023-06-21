Вашингтон, 21 июня, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Пренебрежительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина не скажутся на графике предстоящих контактов двух стран, заявил 21 июня заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Мы продолжаем всецело ожидать будущих контактов в должное время. <…> Мы будем продолжать планирование соответствующим образом на будущее», — сказал он на брифинге.

Отвечая на вопрос, считают ли в Госдепартаменте, что поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР прошла впустую, Патель ответил отрицательно.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент США Джо Байден, выступая на благотворительном вечере в Калифорнии по сбору средств на свою предвыборную кампанию, сразу после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин вспомнил об инциденте с китайским аэростатом в воздушном пространстве США. По словам главы Белого дома, это привело диктаторов в большое замешательство, так как «они не были в курсе» произошедшего.

В Китае выразили протест в связи с прозвучавшими заявлениями. Слова Байдена назвали абсурдными, крайне безответственными, противоречащими фактам и серьёзно нарушающими дипломатический этикет.

Исполняющий обязанности научного руководителя Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин отметил, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, судя по всему, не принёс серьёзных результатов, и поэтому глава Белого дома Джо Байден позволяет себе резкие высказывания против председателя КНР Си Цзиньпина. Лукин полагает, что поведение Байдена объясняется попытками заранее извиниться перед своими критиками. Потому что, как только в США кто-то пытается наладить отношения с Китаем, на него сразу набрасываются политические оппоненты, которые обвиняют такого политика в том, что он чуть ли не продал всё Китаю.