Москва, 21 июня, 2023, 23:37 — ИА Регнум. В заявленном контрнаступлении ВСУ сейчас наблюдается «определенное затишье», так как украинская армия понесла серьёзные потери в личном составе и технике. Так объяснил ситуацию на линии фронта 21 июня президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире «России 24».

Владимир Астапкович/РИА Новости Президент России Владимир Путин

«Отдельные элементы боевых действий, конечно, имеют место — обстрелы, разведка боем. Пока активных наступательных действий не проводится», — сказал российский лидер.

По словам президента, ВСУ, судя по всему, занимаются восстановлением боеспособности, набирая новые бригады военнослужащих.

«О потерях личного состава, они очень значительные, очень, — наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа», — добавил Владимир Путин, пояснив, что в числе уничтоженной техники ВСУ — танки Leopard, французская колесная бронетехника и американские бронемашины.

«Горят за милую душу», — резюмировал глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что наступательный потенциал киевской армии не исчерпан и украинские власти опасаются масштабных потерь в будущих боях.

«На сегодняшний день мы видим, что есть резервы, которые противник думает, где и как вводить», — отметил президент РФ.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря мужеству и героизму российских бойцов и их готовности отражать любые действия противника, у ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления, заявил Владимир Путин.

По словам президента, вся Россия поддерживает участников СВО и гордится ими, а они, как достойные наследники героев Великой Отечественной войны, стойко сражаются за правду и справедливость.