Лондон, 21 июня, 2023, 23:15 — ИА Регнум. Великобритания готова поддержать ускоренную процедуру вступления Украины в Североатлантический альянс, заявил 21 июня британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли на конференции по восстановлению Украины.

Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли

По его словам, Вооружённые силы Украины уже реформируются в ходе конфликта, Киев продемонстрировал на поле боя приверженность к их проведению, необходимых для членства.

«Я думаю, что позиция Великобритании заключается в том, что мы всемерно выступили бы за, если бы можно было перейти от плана действий (к следующему этапу. — Прим. ИА Регнум), признавая, что он не потребовался, чтобы сделать предложения Швеции и Финляндии», — приводит заявление Клеверли газета The Guardian.

Такое же мнение в ходе конференции выразила глава МИД Франции Катрин Колонна. Она считает, что с 2008 года, когда поднимался этот вопрос, ситуация сильно изменилась. Процедура, возможно, не потребует механизма с планом действий, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на Украине рассчитывают от саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года получить приглашение в альянс «с открытой датой» и гарантии безопасности на переходный период. По его словам, правила НАТО не допускают приёма в альянс стран, находящихся в состоянии войны, но не запрещают выдавать таким государствам приглашения.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе не примут положительного решения по вступлению Украины в альянс. Потому что есть ряд государств, которые совершенно не желают вступать в прямую военную конфронтацию с Россией. Поэтому данное решение будет заблокировано. Хотя ряд враждебно настроенных к Москве стран и предлагают такой сценарий, отметил Коротченко.