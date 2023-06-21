Москва, 21 июня, 2023, 22:43 — ИА Регнум. После спектакля в Московском театре комедии 49-летнему российскому актёру Никите Звереву потребовалась экстренная госпитализация.

ИТАР-ТАСС/Митя Алешковский Актеры Никита Зверев (Шаманов) и Анна Банщикова (Кашкина) в спектакле «Прошлым летом в Чулимске»

По информации Telegram-канала Mash, инцидент произошёл в магазине, куда известный по ролям в фильмах «Бой с тенью», «Грозовые ворота» и «Мистер нокаут» артист направился после работы.

Зверев упал без сознания в судорогах. Прибывшие медики выявили у него кратковременную потерю памяти. Актёр не помнил, смог ли он отыграть спектакль. Его экстренно доставили в больницу. Известно, что в дальнейшем от госпитализации он отказался.

По словам Зверева, в последнее время он мало спал и испытывал проблемы с давлением.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в связи с кровотечением экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского. По словам актёра, кровотечение у него могло открыться в связи с переживаниями из-за смерти друзей либо после приёма препаратов, разжижающих кровь.