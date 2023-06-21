Москва, 21 июня, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Минпросвещения России обсуждает возможность переименовать уроки Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в «Основы безопасности и защита Родины». Об этом РИА Новости сказал министр Сергей Кравцов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Глава ведомства пояснил, что ОБЖ включает в себя курс начальной военной подготовки, но курс нужно развивать. Чиновники обсудили с профильными специалистами, что ребята, которые воевали в зоне СВО, как никто другой, могут прийти и рассказать правду.

«Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать — «Основы безопасности и защита Родины», — сказал Кравцов.

Министр напомнил, что начальная военная подготовка в школах — не нововведение, её элементы всегда были частью школьной программы.

Как сообщало ИА Регнум, программа школьного образования с военной подготовкой в рамках основ безопасности жизнедеятельности и блоком про специальную военную операцию на уроках истории вошли в новую программу школьного образования. Соответствующий приказ подписан 23 ноября 2022 года.

В советское время в школах существовал предмет НВП, в рамках которого школьников обучали навыкам первой медицинской помощи, а также рассказывали о правилах поведения при угрозах техногенного характера.