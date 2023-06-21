Вашингтон, 21 июня, 2023, 22:25 — ИА Регнум. Западные страны рассматривают возможность обучения украинских военных лётчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-16 в Румынии. Об этом написала 21 июня газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Издание сообщило, что группа, которая занимается координацией действий при поставках оружия Украине, разрабатывает контракт, согласно которому военных лётчиков ВСУ будут обучать в Румынии. Готовить специалистов будет крупнейшая корпорация американского военно-промышленного комплекса Lockheed Martin, которая и производит F-16.

Как сообщало ИА Регнум, поставки Киеву истребителей F-16 представляют собой попытки западных стран сохранить лицо на фоне военных успехов России, считает бывший агент британской службы внешнеполитической разведки Аластер Крук.

В Вашингтоне пообещали решить вопрос со сроками передачи Украине F-16 в ближайшие месяцы. Об этом сообщил 20 мая помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он напомнил, что президент США Джо Байден накануне сообщил партнёрам по «семёрке», что США поддержат усилия по обучению украинских лётчиков.