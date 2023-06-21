Вашингтон, 21 июня, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Политика действующего президента США Джо Байдена практически привела к потере всех дипломатических контактов с Россией, сведя общение к угрозам и оскорблениям, заявил кандидат на пост главы Белого дома Роберт Кеннеди-младший.

EPA/CJ GUNTHER/ТАСС Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший

Также политик напомнил, как бывшие американские президенты в разгар Холодной войны продолжали разговор с советскими лидерами.

«Сегодня Америка прервала практически все дипломатические контакты с Россией. Коммуникации выродились в обмен угрозами и оскорблениями. Рузвельт встречался со Сталиным, Кеннеди — с Хрущевым, Никсон — с Брежневым, Рейган — с Горбачёвым. Может Байден встретится с Путиным?» — сказал Кеннеди-младший.

Кандидат в президенты США от Демократической партии предложил, по крайней мере, начать разговор. Он недоумевает, почему Америка имеет такое отчаявшееся представление о противоположной стороне, не ведя диалог при этом. По словам Кеннеди-младшего, краеугольным камнем американской внешней политики стало считать конфликт неизбежностью.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Роберт Кеннеди — младший заявил, что действия Вашингтона привели к гибели сотен тысяч украинцев и превратили эту страну в «скотобойню». По его мнению, Пентагон лжёт и скрывает от американского народа уничтожение 350 тыс. украинцев. США втянули Украину в конфликт с Россией для продвижения собственных геополитических целей, добавил он.

В МИД России 21 июня предупредили о рисках из-за агрессивного курса США и НАТО, который способен привести к прямому столкновению ядерных держав. Наибольшая опасность заключается в том они продолжают повышать ставки и всё глубже втягиваются в военную конфронтацию, отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.