Москва, 22 июня, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Московская компания «Гаоди», которая специализируется на производстве электроники, разработала систему, анализирующую клиентский интерес, на базе искусственного интеллекта. Тестирование системы начнётся в ближайшее время, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Компания «Гаоди» разработала систему, анализирующую клиентский интерес, на базе искусственного интеллекта

«Аналитика поведения и заинтересованности клиентов — один из важнейших инструментов для всех сегментов ретейла. Благодаря ей можно определить, какие товары привлекают внимание покупателя за счет внешнего вида, как правильно расположить их на полках магазина, а также понять, какие инструменты способствуют увеличению интереса к продукции», — пояснил Овчинский. Тестирование новой системы будет проходить в нескольких крупных офлайн-супермаркетах, добавил он. В год планируется выпускать не менее тысячи таких систем.

Устройство состоит из компьютера на базе процессора с нейронным ускорителем и камеры. Устройство определяет возраст, пол покупателей, направление их взгляда. Так, она выделяет, какие товары представляют потенциальный интерес.

Размещение своего производства в Москве помогает компаниям наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Также московские компании могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами.