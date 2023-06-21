Киев, 21 июня, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Штаб-квартира главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в Киеве подвергалась атаке, заявил 21 июня спикер управления Андрей Юсов в эфире телеканала «Киев».

Иван Шилов ИА Регнум

«Главное, что мы должны знать: да, атаки были… Но работа Главного управления разведки не останавливалась ни на час», — сказал он.

Ранее 21 июня об ударах по штаб-квартире ГУР сообщило американское издание The Economist. По его данным, российские войска дважды наносили ракетные удары по зданию на Рыбальском острове в Киеве. Отмечается, что первый раз удар был нанесён в марте 2022 года, второй — в конце мая 2023 года.

Ранее некоторые СМИ сообщали о серьёзном ранении главы ГУР Кирилла Буданова. Глава украинской разведки, по этим данным, пострадал 29 мая, когда по зданию ведомства нанесли ракетный удар, его достали из-под завалов и на вертолёте отправили в Польшу, куда за ним прилетел американский самолёт и переправил в Берлин.

Власти Украины ранее публиковали неубедительные, по оценкам ряда наблюдателей, доказательства того, что глава ГУР жив. 11 июня появилась видеозапись с молчащим в кадре Будановым. Как отметила британская газета The Telegraph, киевские власти опровергают заявления о ранении Буданова, но не предоставляют убедительных доказательств, что он жив и здоров.