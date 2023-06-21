Махачкала, 21 июня, 2023, 21:35 — ИА Регнум. По предварительным данным, в результате ДТП с пассажирским автобусом в Дагестане погибло восемь человек, в том числе двое детей, сообщил 21 июня глава республики Сергей Меликов.

Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС Глава Республики Дагестан Сергей Меликов

«В Кизлярском районе произошла ужасная авария с участием легковой машины, большегруза и пассажирского автобуса. По предварительным данным, погибло 8 человек, в том числе двое детей», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что все пострадавшие получают необходимую помощь, а семьи погибших и пострадавших получат выплаты. Трагедия должна напомнить всем участникам дорожного движения о последствиях неосторожности, добавил Меликов, выразив соболезнования семьям погибших.

Как сообщалось ранее, авария произошла вечером 21 июня на трассе Р-217 «Кавказ». Столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Хасавюрт, в котором находились 25 человек, а также легковой автомобиль Toyota Camry и «Камаз». Восемь человек погибли, ещё 16 пострадали.