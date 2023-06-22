Москва, 22 июня, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Московская техническая школа (МТШ) 27 июня проведет конференцию «Беспилотные авиационные системы как новый вектор развития промышленности». Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московская техническая школа

«Сегодня беспилотники все активнее применяются во многих отраслях, в том числе и в промышленности. Поэтому развитие необходимых компетенций у сотрудников предприятий — одна из приоритетных задач, способствующих развитию этой сферы в столице», — отметил Овчинский. Он добавил, что на мероприятии эксперты обсудят, как беспилотные авиасистемы применяются в производственном секторе экономики.

На конференции обсудят рынок беспилотных авиационных систем (БАС) и его актуальные тенденции, реализацию проектов применения БАС в промышленности и дадут оценку результату такого внедрения. Также отдельно в программе выделен пункт подготовки квалифицированных кадров для отрасли БПЛА.

«Одним из ключевых участников сферы беспилотных летательных аппаратов является Московская техническая школа, которая выступает агрегатором спроса от промпредприятий и предложений от вузов. Она может эффективно координировать усилия между производством и наукой, обеспечивая разработку и производство качественных и конкурентоспособных решений в сфере БПЛА», — отметила руководитель центра компетенций «Цифровая экономика», член совета по цифровой экономике при Совете Федерации РФ Надежда Сурова, которая станет одним из модераторов на мероприятии. По ее словам, работа МТШ, промышленных предприятий и университетов дает возможность разрабатывать новые современные программы подготовки специалистов, которые в дальнейшем могут работать в разных сферах беспилотной авиации.

Московская техническая школа — проект правительства Москвы, запущенный в 2021 году. Цель проекта состоит в том, чтобы повысить квалификацию столичных инженеров в работе с инновационными технологиями. Всего в МТШ будет открыто девять направлений для обучения, среди которых — «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Робототехника и сенсорика», «Беспилотный транспорт» и другие.