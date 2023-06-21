Дагестан, 21 июня, 2023, 21:37 — ИА Регнум. Пять пассажиров рейсового автобуса, попавшего в ДТП в Дагестане, госпитализированы, сообщила 21 июня пресс-служба министерства здравоохранения республики в своём Telegram-канале.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Как сказано в сообщении, пострадавшие доставлены в Кизлярскую ЦГБ, где проводится комплекс диагностических обследований и экстренные лечебные мероприятия.

«Из пятерых пострадавших одна женщина ранена тяжело, у остальных состояние средней степени тяжести», — добавили в министерстве.

Как сообщало ранее ИА Регнум, ДТП произошло 21 июня на трассе Р-217 «Кавказ». Столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Хасавюрт, легковой автомобиль Toyota Camry и «Камаз».

В МВД республики уточнили, что в результате ДТП в Дагестане погибли восемь человек. В автобусе, по предварительным данным, находились 25 человек. Сотрудники полиции находятся на месте происшествия и выясняют обстоятельства ДТП.

По данным Telegram-канала «112», виновником аварии стал 32-летний владелец Toyota Camry Шамиль Магомедов. Сообщается, что он использовал подложные номера. Сам мужчина выжил, получив различные травмы. Водители КамАЗа и автобуса погибли на месте.