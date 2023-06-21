Махачкала, 21 июня, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Семьи погибших и пострадавших в результате ДТП в Дагестане получат выплаты и всю остальную возможную помощь, заявил 21 июня глава республики Сергей Меликов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сейчас важно сделать всё необходимое для спасения остальных пострадавших. Уже поручил министру здравоохранения принять исчерпывающие меры для оказания им квалифицированной медицинской помощи. Буду держать этот вопрос на контроле. Дал поручение обеспечить материальные выплаты пострадавшим и семьям погибших», — написал Меликов в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что специалисты работают на месте ДТП, выясняя все обстоятельства произошедшего. Нынешняя трагедия должна напомнить каждому участнику движения о последствиях неосторожности на дорогах, добавил глава республики, выразив соболезнования семьям погибших.

Как сообщалось ранее, авария произошла вечером 21 июня на трассе Р-217 «Кавказ». Столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Хасавюрт, легковой автомобиль Toyota Camry и «Камаз». Восемь человек погибли, ещё 16 пострадали. В автобусе, по предварительным данным, находились 25 человек.